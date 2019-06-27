"Калим за наречену!" У списках від "Слуги народу" знайшли родича Кернеса

У списках кандидатів на вибори до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу" значиться родич мера Харкова Геннадія Кернеса Володимир Козак.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо", зазначаючи, що Козак перебуває на прохідному 68 місці у списку кандидатів від партії президента Володимира Зеленського.

З відкритих джерел про родича Кернеса відомо мало: підприємець, випускник КНУ, безпартійний. При цьому Козак є рідним братом невістки міського голови Харкова.

"У 2015 році Юлія Козак вийшла заміж за середнього сина Кернеса — Данила. Але Володимира Козака з сім'єю Кернесів пов'язують не тільки родинні посиденьки. У кінці 2018 року майбутньому депутату від "Слуги народу" перейшла досить солідна компанія з виробництва соків і харчових продуктів, якою до того володів середній син Кернеса. Можливо, це такий своєрідний калим від сім'ї харківського мера за наречену? А ось за які заслуги Володимир Козак опинився у прохідній частині списку — питання відкрите", — пишуть журналісти.

Володимир Козак Слідство. Інфо

Юлія Козак зі своїм чоловіком, сином Кернеса Данилом Слідство. Інфо

Слідство. Інфо

Слідство. Інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу п'ятірку об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам" увійшли народний депутат Євген Мураєв, нардеп Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, голова Одеси Геннадій Труханов і нардеп Вадим Новинський.

Раніше політичні партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй ділам" об'єдналися перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

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