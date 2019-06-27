ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт
Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Калим за наречену!" У списках від "Слуги народу" знайшли родича Кернеса

1.6тЧитати матеріал російською

У списках кандидатів на вибори до Верховної Ради від президентської партії "Слуга народу" значиться родич мера Харкова Геннадія Кернеса Володимир Козак.

Про це повідомляє "Слідство. Інфо", зазначаючи, що Козак перебуває на прохідному 68 місці у списку кандидатів від партії президента Володимира Зеленського.

З відкритих джерел про родича Кернеса відомо мало: підприємець, випускник КНУ, безпартійний. При цьому Козак є рідним братом невістки міського голови Харкова.

Новини
На окрузі Палиці ''Слуга народу'' висунула технічного кандидата

"У 2015 році Юлія Козак вийшла заміж за середнього сина Кернеса — Данила. Але Володимира Козака з сім'єю Кернесів пов'язують не тільки родинні посиденьки. У кінці 2018 року майбутньому депутату від "Слуги народу" перейшла досить солідна компанія з виробництва соків і харчових продуктів, якою до того володів середній син Кернеса. Можливо, це такий своєрідний калим від сім'ї харківського мера за наречену? А ось за які заслуги Володимир Козак опинився у прохідній частині списку — питання відкрите", — пишуть журналісти.

Володимир Козак

Володимир Козак

Слідство. Інфо

Юлія Козак зі своїм чоловіком, сином Кернеса Данилом

Юлія Козак зі своїм чоловіком, сином Кернеса Данилом

Слідство. Інфо

"Калим за наречену!" У списках від "Слуги народу" знайшли родича Кернеса

Слідство. Інфо

"Калим за наречену!" У списках від "Слуги народу" знайшли родича Кернеса

Слідство. Інфо

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першу п'ятірку об'єднаних опозиційних сил "Довіряй ділам" увійшли народний депутат Євген Мураєв, нардеп Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, голова Одеси Геннадій Труханов і нардеп Вадим Новинський.

Раніше політичні партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй ділам" об'єдналися перед позачерговими виборами до Верховної Ради.

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Геннадій Кернес
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
23
1
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
убийственный компромат ))))),не то что ген.прокурор Югик.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Чан Джеки
Чан Джеки
ето жиди своих тянут чтобы украину доворовать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel