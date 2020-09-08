Календар місцевих виборів-2020 в Україні: дати та правила

Анна Паскевич Політика 05:00, 8.09.2020

5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня 2020 року, а 6 вересня стало останнім днем, коли партії могли подати копії рішень про участь своїх місцевих осередків до Центральної виборчої комісії.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує календар виборів.

  • До 10 вересня всі бажаючі громадяни України можуть змінити виборчу адресу: вперше українці можуть змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів і мерів.

  • До 14 вересня організації України можуть зареєструватися офіційними спостерігачами.

  • 15-24 вересня – партії можуть висунути і подати до окружних комісій документи для реєстрації своїх кандидатів. У містах з понад 10 тисячами виборців можна балотуватися в депутати лише від партій. Виборці голосуватимуть як за партійні списки, так і за того чи іншого кандидата від партії в такому списку. У містах і селищах з кількістю виборців менше 10 тисяч вибори пройдуть за звичайною мажоритарною системою.

  • До 30 вересня кандидати подають своїх представників до складу дільничних комісій.

Вперше українці можуть змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів і мерів

  • 30 вересня – 9 жовтня – формування дільничних комісій.

  • До 5 жовтня можна відмовитися від балотування.

  • До 14 жовтня іноземні організації можуть подати документи для реєстрації міжнародними спостерігачами на місцевих виборах в Україні.

  • 22 жовтня – останній день, коли можуть бути оприлюдненими результати соцопитувань і рейтингів партій і кандидатів від них.

  • 23 жовтня – останній день передвиборної агітації.

  • 24 жовтня – "день тиші" – законодавством забороняється передвиборна агітація.

  • 25 жовтня – вибори з 8:00 до 20:00.

  • 6 листопада – підрахунок результатів.

  • 15 листопада – приблизна дата проведення II туру виборів мерів у містах з більш ніж 75 тисячами виборців. Якщо ніхто з кандидатів 25 жовтня не набере більше 50% голосів, то до II туру проходять два лідери.

Читайте також в OBOZREVATEL: Місцеві вибори 2020 в Україні: кого і коли будемо вибирати і в чому унікальність.

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