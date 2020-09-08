Календар місцевих виборів-2020 в Україні: дати та правила

5 вересня в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня 2020 року, а 6 вересня стало останнім днем, коли партії могли подати копії рішень про участь своїх місцевих осередків до Центральної виборчої комісії.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує календар виборів.

До 10 вересня всі бажаючі громадяни України можуть змінити виборчу адресу: вперше українці можуть змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів і мерів.

До 14 вересня організації України можуть зареєструватися офіційними спостерігачами.

15-24 вересня – партії можуть висунути і подати до окружних комісій документи для реєстрації своїх кандидатів. У містах з понад 10 тисячами виборців можна балотуватися в депутати лише від партій. Виборці голосуватимуть як за партійні списки, так і за того чи іншого кандидата від партії в такому списку. У містах і селищах з кількістю виборців менше 10 тисяч вибори пройдуть за звичайною мажоритарною системою.

До 30 вересня кандидати подають своїх представників до складу дільничних комісій.

Вперше українці можуть змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів і мерів

30 вересня – 9 жовтня – формування дільничних комісій.

До 5 жовтня можна відмовитися від балотування.

До 14 жовтня іноземні організації можуть подати документи для реєстрації міжнародними спостерігачами на місцевих виборах в Україні.

22 жовтня – останній день, коли можуть бути оприлюдненими результати соцопитувань і рейтингів партій і кандидатів від них.

23 жовтня – останній день передвиборної агітації.

24 жовтня – "день тиші" – законодавством забороняється передвиборна агітація.

25 жовтня – вибори з 8:00 до 20:00.

6 листопада – підрахунок результатів.

15 листопада – приблизна дата проведення II туру виборів мерів у містах з більш ніж 75 тисячами виборців. Якщо ніхто з кандидатів 25 жовтня не набере більше 50% голосів, то до II туру проходять два лідери.

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