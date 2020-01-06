"Какаяразниця" вже втілюється?": У Порошенка розповіли, чим для України обернеться скандальний приїзд Dr. Alban

Особисте втручання президента України Володимира Зеленського на в'їзд шведського співака Dr. Alban на українську територію, який виступав в окупованому Росією Криму, може мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії півострова з боку РФ.

Про це йде мова в офіційній заяві партії "Європейська солідарність", головою якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, йдеться на сайті партії. OBOZREVATEL привидить текст повністю.

"Неочікувано швидко президент почав втілювати в життя своє новорічне поздоровлення "какаяразниця", посприявши в'їзду на нашу територію шведському співаку Dr. Alban, який виступав в окупованому Росією Криму.

Очевидно, що президент так і не усвідомлює, наскільки його особисте втручання і виступ Dr. Alban в "95-му кварталі" можуть мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії Кримського півострова з боку Російської Федерації.

Після ганебного звільнення "беркутів" Володимир Зеленський вирішив показати всьому світу, що в його ручному управлінні не лише система правосуддя, але й Служба безпеки України.

Шведський співак Dr. Alban та Володимир Зеленський Обозреватель

"Телефоне право" Зеленського в історії з Dr. Alban – це ще й очевидний конфлікт інтересів. Музиканта впустили в Україну за вказівкою президента задля виступу у шоу-програмі компанії, з діяльності якої Зеленський отримує чималі роялті.

Новій владі час зрозуміти, що треба захищати не інтереси "95-го кварталу" чи своїх друзів і спонсорів, а всієї України. Чи "у Зеленського" вже почали хвилюватися про наступні роялті за 2020-й рік від діяльності "95-го кварталу"?

Правоохоронні органи України мають якнайшвидше надати відповідь українському суспільству: хто і на якій підставі зняв заборону і надав дозвіл на в`їзд в Україну співаку, що своїми діями порушував територіальну цілісність України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв вважає, що Володимир Зеленський ще раз довів: йому байдужий Крим, він готовий здавати українську територію і потакати окупантам.

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