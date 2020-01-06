Головна Новини
6 січня • оновлено в 13:15
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Какаяразниця" вже втілюється?": У Порошенка розповіли, чим для України обернеться скандальний приїзд Dr. Alban

3.4т
Читати матеріал російською

Особисте втручання президента України Володимира Зеленського на в'їзд шведського співака Dr. Alban на українську територію, який виступав в окупованому Росією Криму, може мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії півострова з боку РФ.

Про це йде мова в офіційній заяві партії "Європейська солідарність", головою якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, йдеться на сайті партії. OBOZREVATEL привидить текст повністю.

"Неочікувано швидко президент почав втілювати в життя своє новорічне поздоровлення "какаяразниця", посприявши в'їзду на нашу територію шведському співаку Dr. Alban, який виступав в окупованому Росією Криму.

Очевидно, що президент так і не усвідомлює, наскільки його особисте втручання і виступ Dr. Alban в "95-му кварталі" можуть мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії Кримського півострова з боку Російської Федерації.

Після ганебного звільнення "беркутів" Володимир Зеленський вирішив показати всьому світу, що в його ручному управлінні не лише система правосуддя, але й Служба безпеки України.

Шведський співак Dr. Alban та Володимир Зеленський

Шведський співак Dr. Alban та Володимир Зеленський

Обозреватель

"Телефоне право" Зеленського в історії з Dr. Alban – це ще й очевидний конфлікт інтересів. Музиканта впустили в Україну за вказівкою президента задля виступу у шоу-програмі компанії, з діяльності якої Зеленський отримує чималі роялті.

Новини
"Прецедент Албана": В Росії натякнули на визнання Україною Криму частиною РФ

Новій владі час зрозуміти, що треба захищати не інтереси "95-го кварталу" чи своїх друзів і спонсорів, а всієї України. Чи "у Зеленського" вже почали хвилюватися про наступні роялті за 2020-й рік від діяльності "95-го кварталу"?

Правоохоронні органи України мають якнайшвидше надати відповідь українському суспільству: хто і на якій підставі зняв заборону і надав дозвіл на в`їзд в Україну співаку, що своїми діями порушував територіальну цілісність України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат партії "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв вважає, що Володимир Зеленський ще раз довів: йому байдужий Крим, він готовий здавати українську територію і потакати окупантам.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
11
Смішно
6
Цікаво
34
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
там 73 прОцента от счастья не уписялись, увидев дохтура?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
филя филя
филя филя
петькина команда 14 тыс украинцев нас тот свет отправила из-за целостности. 10 из которых местное население. и все никак успокоиться не может
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Букет Красивый
Букет Красивый
Как можно нарушить терытореальную целковость, если Крым Россия?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги