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6 квітня • оновлено в 16:06
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Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
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Какая власть необходима Украине

3.1т
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Это между прочим, украинский вопрос вопросов! Потому что мы регулярно недовольны властью, недовольны справедливо, но сбой происходит именно при смене тех, кто нас не устраивает, на причесанных по-другому, но внутри таких ж, если не хуже.

Поэтому формулирую четко и нелицеприятно:

  1. В украинской власти на всех значимых должностях должны быть исключительно украинцы. Не формально получившие украинский паспорт, а люди, неразрывно с Украиной связанные.

  2. Во власти должны быть патриотические прагматики. Патриотичность заключается не в громких словесах, а в твердом намерении связать свою жизнь с Украиной не только сегодня, но и в будущем. То есть, эти люди должны быть шкурно заинтересованы в процветании Украины. Критерий — готовность при поступлении на госслужбу перевести свои сбережения в гривну на счету госбанка Украины. А прагматизм заключается в отсутствии намерений укладывать Украину под Россию, Штаты, Китай, Европу — ни под кого. А искать везде и во всем украинскую выгоду и украинский интерес.

  3. Эти люди в предыдущей жизни должны иметь реальные успехи именно в практической деятельности. Не в заокеанских заграницах и не теоретизирование/преподавание. И уж тем более, не посещение двухнедельных курсов, в название которых лукаво вписано Гарвард, Оксфорд или что-то подобное.

  4. Это должны быть известные яркие люди с публично заявленными позициями — по внутренней и внешней политике, экономике, культуре и т.д. И эти позиции должны быть сформулированы в виде обязательств. Кроме того, должно быть зафиксировано, с чем человек заходит во власть (декларация), и с чем НАМЕРЕН выйти.

  5. Это должны быть моральные люди. Здесь сложнее всего — четкий формализуемых критериев не существует. Но даже при поверхностном журналистском изучении биографии общественного деятеля его порядочность/непорядочность обязательно проявляются.

Так вот, не уверен, что людей, отвечающих изложенным требованиям, в Украине можно найти в достаточном для управления страной количестве. Но уверен в том, что если они и отыщутся, то их ни на какую значимую должность не изберут.

Поэтому начинать надо с принципиальной смены всей нынешней системы власти и замены ее на адекватную Украине, украинцам и ужесточившемуся миру.

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Автор
Олександр Кочетков Олександр Кочетков
Місце
Україна
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lazar galka
lazar galka
на вскидку, коломойский, ахметов, пинчук, кучма, тимошенко. дарю
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Мельчает мыслительный процесс, мельчает. Если так дело пойдёт, то скоро на Украине будет требование принимать макулатуру только на украинском языке. А в психушках к набору стандартных вопросов психиатра: "Как вас зовут?", "Какой сейчас год?" добавится вопрос "А Крым чей?". И это будет нормальным считаться.
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Qurd Boz
Qurd Boz
С автором трудно не согласиться, однако, вопрос с этими 73%-ми...Если сбросить 25% как ошибавшихся, то все ровно 48%--большое количество избирателей...И когда же проснеться у них чувство патриотизма...
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