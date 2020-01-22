"Какая разница" – це не про нас!" Порошенко закликав об'єднатися проти реваншу Антимайдану

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко разом із дружиною взяв участь у покладанні квітів до пам'ятника перших загиблих учасників Революції Гідності.

У заході також взяли участь народні депутати з фракції "Європейська солідарність" та громадські активісти.

"Рівно шість років тому 22 січня 2014 року о 6-й годині ранку були вбиті перші Герої Небесної Сотні. Першим виявився великий українець вірменської національності Сергій Нігоян, а другим був Михайло Жизневський – великий білорус із українським серцем.

У 2017 році я підписав Указ і надав йому українське громадянство. Сергію Нігояну і Михайлу Жизневському було присвоєно звання Героя України. Дуже важливо, щоб ці жертви завжди залишалися в пам'яті народу і ми завжди пам'ятали, заради чого були віддані ці життя. Їх вбили злочинці", – сказав п'ятий президент.

Порошенко закликав об'єднатися проти реваншу Антимайдану

Порошенко наголосив, що призначення адвоката Януковича першим заступником голови ДБР є символом реваншу Антимайдану.

"Дуже демонстративно було, що напередодні 22 січня керівництво Державного бюро розслідувань призначило першим заступником голови, я не дуже пам'ятаю прізвище, чи Бібіков, чи Бабіков, чи Бобіков, але ключове – він був адвокатом Януковича. Який ще більш трагічний символ можна було обрати, щоб продемонструвати наступ Антимайдану, реваншу проросійських сил, знущання з подвигу Героїв Небесної Сотні?" – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що за вимогою Москви влада України зупинила суд над беркутівцями і віддала їх Росії.

"З одного боку, така вимога Москви є де-факто явкою з повинною. Вони визнали свою зацікавленість у захисті беркутівців, а отже поєднання відповідальності за злочини, які здійснили працівники "Беркуту", вбиваючи невинних людей на Майдані. Здавалося б, явка з повинною.

Дивує не це, бо ми завжди знали про роль Москви. Дивує роль української влади, яка погодилася без суду помилувати злочинців. Президент має таке право, але юридично це право настає тоді, коли злочинці засуджені. Вирок мав бути за лічені тижні і для того, щоб позбавити їх справедливого вироку українського суду, їх взяли і передали Москві", – додав лідер "ЄС".

Він також зазначив, що до політсили звернулися родини Героїв Небесної Сотні з проханням протидіяти спробам влади Зеленського знівелювати розслідування справ Майдану.

"Звісно, що в цей день ми маємо говорити про це і коли вчора до нас звернулися родини Небесної Сотні, щоби ми вжили всіх заходів, парламентських і не парламентських, для того, щоб зупинити наступ Антимайдану і не дати можливість призначати тих, хто переслідуватиме Героїв Майдану. Не дати можливість заговорити і зупинити розслідування цих справ", – сказав п'ятий президент.

Порошенко наголосив, що "ЄС" докладе всіх зусиль для захисту цінностей і зовнішньополітичного курсу, проголошених під час Революції Гідності.

"Ми маємо діяти рішуче, і я обіцяю, що "Європейська солідарність" і без цього звернення діяла б ефективно. Сьогодні можу наголосити і пообіцяти, і я закликаю інші політичні сили об’єднатися, об’єднатися опозиції і продемонструвати, що ми не дозволимо реваншу", – сказав він.

"Саме це, а не щось інше, об'єднує Україну. Нам не однаково. Наголошую: "какая разница" – це не про нас. Ми твердо переконані, що ідеї руху до Європи, членства в НАТО, ті ідеї, за які Сергій Нігоян і Михайло Жизневський першими вийшли на Майдан і віддали найдорожче – своє життя, – ми будемо робити все, щоби втілити ці ідеї в життя. Ми точно переможемо! Вони віддали свої життя недарма", – наголосив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Порошенко привітав співвітчизників із Днем Соборності України, який приурочений до Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки у 1919 році.

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