В ближайшее время в администрацию финансовой компании "Житло капитал", прилипшей к проблемному проекту Укрбуд, будет направлена проверка Национального банка Украины. А вскоре введена временная администрация.

Надеюсь, при активном участии ГБР, СБУ, МВД и НАБУ общество получит ответы на вопросы: как, и с помощью каких подельников погоревший горе-застройщик Микитась выводил миллиарды средств вкладчиков из проекта скандальной стройки? Кто подельники? И как им это удалось?

Короткий ликбез для блондинок и Зеленского.

Все имущественные права на квартиры перед продажей обычным людям Фонд строительства выкупал через компанию-транзитера "Спецбуд-плюс". Оформление происходило через получение кредита у финансовой компании "Касса народной помощи". Дальше формировалась задолженность по кредиту. Цена, по которой оформлялись имущественные права, была на 10-15 процентов выше бухгалтерской себестоимости.

В дальнейшем компания-транзитер расторгала договор с Фондом. И фонд возвращал деньги при продаже квартир реальному покупателю имущественных прав по реальной цене. Разница между реальной ценой и стартовой уходила на оплату процентов по кредиту финкомпании. То есть вся прибыль оседала у них, а дальше деньги выводили через физических лиц. Сколько? Около 7 млрд грн в период с 2014 по 2019 гг. За услуги схемщиков и обнальщиков компания брала комиссию в 4,5% - 6,6%.

Упрощаю смысл - у Микитася скоро появятся сокамерники. Запишите имена: Дмитрий Кравченко и Егор Смилый. Можете приступать.