Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (відео)

Про чемпіонат світу в Росії, олігархів у футболі та Кличка в політиці екс-футболіст "Мілана" і київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе розповів ексклюзивно програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".Екс-гравець київського "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе перед ексклюзивним інтерв'ю зіграв у футбол із

кореспонденткою DW Жанною Нємцовою. Гола не вийшло. Каха Каладзе відверто розповів DW, що думає про чемпіонат світу в Росії, а також про олігархів у футболі та мера-боксера Кличка в політиці. Совісна людина не може заробляти гроші в політиці, сказав мер Тбілісі. Цікаво, кого він має на увазі? Дивіться у в