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Каха Каладзе про олігархів у футболі та Кличка в політиці (відео)

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Про чемпіонат світу в Росії, олігархів у футболі та Кличка в політиці екс-футболіст "Мілана" і київського "Динамо", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе розповів ексклюзивно програмі DW "Нємцова.Інтерв'ю".Екс-гравець київського "Динамо" та "Мілана", а нині мер Тбілісі Каха Каладзе перед ексклюзивним інтерв'ю зіграв у футбол із

кореспонденткою DW Жанною Нємцовою. Гола не вийшло. Каха Каладзе відверто розповів DW, що думає про чемпіонат світу в Росії, а також про олігархів у футболі та мера-боксера Кличка в політиці. Совісна людина не може заробляти гроші в політиці, сказав мер Тбілісі. Цікаво, кого він має на увазі? Дивіться у в

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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