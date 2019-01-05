ВСЕ МЫ СЕГОДНЯ НЕМНОЖКО ТОМОСОВЕДЫ...

Флоридские соседи, прихожане Епископальной церкви, которым я все уши прожужжал про Томос, заглянули с поздравлениями. Притащили печенье и сказали, что попросят бишопа упомянуть Украину на завтрашней службе. Ну, ОК...)

А вообще это круто, это необратимо, это броня! Это кадило, которое Киев медленно проворачивает в заднице "русского мира". Это бикфордов шнур, который ведёт к завтрашнему разрыву этого "мира" на миллионы паршивых скрепогундяйчиков. Это высота, которая взята потому, что мы стали НАЦИЕЙ - независимо от национальной принадлежности каждого из нас.

Бенефициару этого события - респектище. И слава Богу, что есть и ещё долго будет у нас Порох в пороховницах, а остальные соглядатаи - в ягодицах. Томос наш. Слава Украине! Аминь.