Качура заявив про загрозу перенесення місцевих виборів через COVID-19

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що місцеві вибори в Україні, призначені на 25 жовтня, можуть перенести через коронавірус.

У своєму Telegram-каналі він написав, що через кілька тижнів добовий показник захворюваності може перевищити 10 тисяч осіб.

"Уже багато представників влади і міністерства заявляли, що вибори відбудуться 25 жовтня і не будуть перенесені. Я буду менш оптимістичний. Через кілька тижнів ми можемо подолати позначку в 10 тисяч хворих на добу. Показники – необ'єктивні: у країні немає масового тестування і ми не знаємо точної кількості хворих на COVID-19", – зазначив Качура.

Також за його інформацією деякі інфекційні відділення перевантажені на 75%.

"Якщо ситуація з інфікуванням населення прогресуватиме, то ми отримаємо масову неявку виборців на дільниці. Так, стане питання про легітимність виборів, і нам доведеться зібрати волю в кулак і за рекомендацією РНБО парламент буде змушений ввести надзвичайний стан, а, отже, жорсткий карантин", – наголосив нардеп.

Telegram Олександра Качури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня глава Офісу президента України Андрій Єрмак запевнив, що через зростання кількості нових хворих на коронавірус місцеві вибори не переноситимуть.

Він заявив тоді, що в країні підготувалися до другої хвилі пандемії і ситуація перебуває під контролем.