Качура захотів вакцини РФ від COVID-19 в Україні: політики відповіли "слузі народу"
Низка українських політиків відреагували на заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Качури, який виступив за закупівлю російської вакцини від коронавірусу (COVID-19).
Кандидат в мери Києва Сергій Притула написав у Telegram, що якщо Качура так хоче російську вакцину, то її не обов’язково купувати.
"Пан Качура може просто замочити у воді лапті, і додати бояришник за смаком. Матиме повноцінну російську вакцину й абсолютно безкоштовно", – зіронізував він.
У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий зазначив у Facebook, що львівські лікарні в цьому "експерименті над живими людьми" участі брати не будуть.
"А ті, хто просувають таку ідею, можуть собі вколоти цю "бодягу" в одне місце", – додав він.
Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив у Facebook, що Качура озвучив позицію представника ОПЗЖ і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
"Нагадаю, що зовсім недавно Віктор Медведчук безпосередньо попросив свого кума Путіна розглянути питання про постачання російської вакцини в Україну. Лідер ОПЗЖ разом зі своєю дружиною і сином вже навіть вакциновані цим препаратом, коли перебували в окупованому Криму. Путін тоді відповів Медведчуку, що потрібен офіційний запит від української влади", – підкреслив Гончаренко.
За його словами, заяву Качури можна розцінювати як перший крок влади до офіційного запиту.
"Просто перестати стріляти не вийшло, може вийде, щоб люди просто перестали хворіти", – вважає депутат.
Нагадаємо, 9 жовтня Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю її вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником було названо центр Гамалії. Вакцину нібито було створено на основі ДНК аденовірусу, вона має "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".
Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.
У Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
Президент Росії Володимир Путін заговорив про можливість поставок в Україну російської вакцини від коронавірусу, яка викликала сумніви в експертів.