Качура захотів вакцини РФ від COVID-19 в Україні: політики відповіли "слузі народу"

Низка українських політиків відреагували на заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Качури, який виступив за закупівлю російської вакцини від коронавірусу (COVID-19).

Кандидат в мери Києва Сергій Притула написав у Telegram, що якщо Качура так хоче російську вакцину, то її не обов’язково купувати.

"Пан Качура може просто замочити у воді лапті, і додати бояришник за смаком. Матиме повноцінну російську вакцину й абсолютно безкоштовно", – зіронізував він.

У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий зазначив у Facebook, що львівські лікарні в цьому "експерименті над живими людьми" участі брати не будуть.

"А ті, хто просувають таку ідею, можуть собі вколоти цю "бодягу" в одне місце", – додав він.

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив у Facebook, що Качура озвучив позицію представника ОПЗЖ і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

"Нагадаю, що зовсім недавно Віктор Медведчук безпосередньо попросив свого кума Путіна розглянути питання про постачання російської вакцини в Україну. Лідер ОПЗЖ разом зі своєю дружиною і сином вже навіть вакциновані цим препаратом, коли перебували в окупованому Криму. Путін тоді відповів Медведчуку, що потрібен офіційний запит від української влади", – підкреслив Гончаренко.

За його словами, заяву Качури можна розцінювати як перший крок влади до офіційного запиту.

"Просто перестати стріляти не вийшло, може вийде, щоб люди просто перестали хворіти", – вважає депутат.

Нагадаємо, 9 жовтня Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю її вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.

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