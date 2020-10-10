Качура захотів вакцини РФ від COVID-19 в Україні: політики відповіли "слузі народу"
Притула запропонував Качурі зробити аналог російської вакцини – "замочити у воді лапті і додати бояришник за смаком"
Садовий зазначив, що львівські лікарні в цьому "експерименті над живими людьми" не братимуть участі
Гончаренко заявив, що Качура озвучує позицію Медведчука
Низка українських політиків відреагували на заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Качури, який виступив за закупівлю російської вакцини від коронавірусу (COVID-19).
Кандидат в мери Києва Сергій Притула написав у Telegram, що якщо Качура так хоче російську вакцину, то її не обов’язково купувати.
"Пан Качура може просто замочити у воді лапті, і додати бояришник за смаком. Матиме повноцінну російську вакцину й абсолютно безкоштовно", – зіронізував він.
У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий зазначив у Facebook, що львівські лікарні в цьому "експерименті над живими людьми" участі брати не будуть.
"А ті, хто просувають таку ідею, можуть собі вколоти цю "бодягу" в одне місце", – додав він.
Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив у Facebook, що Качура озвучив позицію представника ОПЗЖ і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.
"Нагадаю, що зовсім недавно Віктор Медведчук безпосередньо попросив свого кума Путіна розглянути питання про постачання російської вакцини в Україну. Лідер ОПЗЖ разом зі своєю дружиною і сином вже навіть вакциновані цим препаратом, коли перебували в окупованому Криму. Путін тоді відповів Медведчуку, що потрібен офіційний запит від української влади", – підкреслив Гончаренко.
За його словами, заяву Качури можна розцінювати як перший крок влади до офіційного запиту.
"Просто перестати стріляти не вийшло, може вийде, щоб люди просто перестали хворіти", – вважає депутат.
Нагадаємо, 9 жовтня Качура заявив, що Україна зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю її вакцини від коронавірусу, якщо буде доведена її ефективність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником було названо центр Гамалії. Вакцину нібито було створено на основі ДНК аденовірусу, вона має "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції".
Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.
У Британії заявили, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
Президент Росії Володимир Путін заговорив про можливість поставок в Україну російської вакцини від коронавірусу, яка викликала сумніви в експертів.