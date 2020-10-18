"Слуга народу"розповів, як із прихильниками Медведчука роздавав презервативи студентам

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зізнався, що ще вісім років тому разом із прихильниками нинішнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука роздавав презервативи студентам Київського політехнічного інституту.

Він стверджує, що саме після цього його ім'я опинилося в реєстрах як керівника відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" в столиці. Про це "слуга" розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", хоча раніше, як відомо, намагався "відмазатися" від згаданих зв’язків (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, Качура зазначив, що в 2012 році разом із представниками створеної ним молодіжної організації провів спільну акцію з молодіжним крилом "Українського вибору". Захід, за його словами, було присвячено боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД і під час нього студентам роздавали презервативи. Водночас нардеп заявив, нібито ідеологічний вектор самої партії для нього не був важливим.

"Коли мені було 20 із чимось років чи навіть менше, то ніхто взагалі не знав, хто такий Медведчук і що це за організація насправді... Тоді ще не було окупації Криму, всіх відомих подій на Донбасі, коли Російська Федерація напала на нашу країну... Я не бачив нічого поганого в цьому. І я зараз не бачу нічого поганого", – виправдався Качура.

Каура під час акції, присвяченій боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД censor.net

Депутат запевнив, нібито в керівники осередку "Українського вибору" його записали без його відома.

"Я думаю, що в той момент, коли реєстрували якісь осередки, у такий спосіб були просто записані люди якісь, можливо, які були учасниками акції. Знаєте, як у Партію регіонів записували просто всіх, а люди не знали, і записали в цей осередок мене, зокрема", – пояснив він.

Згадка про Качуру та ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" у реєстрі ресурсу YouControl

Крім того, "слуга" стверджує, мовляв вже ініціював із цього приводу судовий позов і звернувся за роз'ясненнями до Мін'юсту, а також планує звернутися безпосередньо до представників "Українського вибору".

Відповідь Мін’юст щодо Качури

"Перша відповідь, яка є, що жодних немає протоколів. Якщо, наприклад, відокремлений підрозділ реєструється, збирається конференція, і тоді ті, хто обираються, підписують протоколи. Таких протоколів наразі немає в реєстраційній справі і ніколи не було", – заявив Качура.

Відповідь Мін’юст щодо нардепа Качури

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