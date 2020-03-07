Качура спростував свій зв'язок із Медведчуком і пригрозив Чорновол судом

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура вирішив судитися проти нардепки VIII скликання Тетяни Чорновол.

Про це повідомляється на Telegram-каналі журналіста Андрія Павловського. Зазначимо, Чорновол розповсюдила інформацію про те, Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" (глава руху – Віктор Медведчук) у Солом'янському районі Києва.

Про це йдеться в опублікованому листі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), отриманому у відповідь на запит представника "ЄС".

Олександр Качура подав до суду на Тетяну Чорновол Колаж

"Я подав позов до Подільського райсуду з проханням з'ясувати наявність зброї у Тетяни і стан її психіки. Також подав запит на з'ясування особистості Качури з "Українського вибору". Так як там немає моїх паспортних даних, підписаних мною документів. Я не знаю, який Качура працює на Медведчука. Нехай це з'ясує суд", – пояснив депутат.

Качура вказав на те, що веб-сайт колишньої депутатки chornovol.info досі зареєстрований у Санкт-Петербурзі (РФ) і це "нікого не бентежить".

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Тетяні Чорновіл оголосили підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Також ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення народною депутаткою VIII скликання Чорновол громадського порядку.

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