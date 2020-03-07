Головна Новини
7 березня • оновлено в 17:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Качура спростував свій зв'язок із Медведчуком і пригрозив Чорновол судом

1.2т
Читати матеріал російською

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура вирішив судитися проти нардепки VIII скликання Тетяни Чорновол.

Про це повідомляється на Telegram-каналі журналіста Андрія Павловського. Зазначимо, Чорновол розповсюдила інформацію про те, Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" (глава руху – Віктор Медведчук) у Солом'янському районі Києва.

Про це йдеться в опублікованому листі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), отриманому у відповідь на запит представника "ЄС".

Олександр Качура подав до суду на Тетяну Чорновол

Олександр Качура подав до суду на Тетяну Чорновол

Колаж

"Я подав позов до Подільського райсуду з проханням з'ясувати наявність зброї у Тетяни і стан її психіки. Також подав запит на з'ясування особистості Качури з "Українського вибору". Так як там немає моїх паспортних даних, підписаних мною документів. Я не знаю, який Качура працює на Медведчука. Нехай це з'ясує суд", – пояснив депутат.

Качура вказав на те, що веб-сайт колишньої депутатки chornovol.info досі зареєстрований у Санкт-Петербурзі (РФ) і це "нікого не бентежить".

Качура спростував свій зв'язок із Медведчуком і пригрозив Чорновол судом

Скріншот

Качура спростував свій зв'язок із Медведчуком і пригрозив Чорновол судом

Скріншот

Качура спростував свій зв'язок із Медведчуком і пригрозив Чорновол судом

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тетяні Чорновіл оголосили підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Також ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення народною депутаткою VIII скликання Чорновол громадського порядку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "сул" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
сул
Особи
Віктор Медведчук Тетяна Чорновол Олександр Качура
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу політика Український вибір
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги