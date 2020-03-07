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7 березня • оновлено в 14:07
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Качура досі є керівником підрозділу організації Медведчука "Український вибір" – Мінюст

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Народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура є керівником відокремленого підрозділу ВГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" у Солом’янському районі Києва.

Про це йдеться у листі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), отриманому у відповідь на запит представника "Європейської Солідарності". У цьому ж листі Мінюст підтверджує, що керівником ВГО "Український вибір" є нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук.

Очевидно, цим пояснюється публічна позиція Олександра Качури, оприлюднена у ЗМІ 6 березня, щодо підтримки подачі води на територію окупованого Російською Федерацією Кримського півострова.

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Як відомо, Олександр Качура був заявником до Генеральної прокуратури щодо народного депутата з фракції "Європейська Солідарність" Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій. ДБР відкрило кримінальні провадження за начебто "погрозу вбивством", а президент Володимир Зеленський був визнаний "потерпілим" через висловлювання у соцмережах про небезпеку перебування в зоні бойових дій на Донбасі.

Народний депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол торік оприлюднила інформацію про те, що Олександр Качура був керівником підрозділу "Українського вибору" ще з часів Революції Гідності. Олександр Качура публічно спростовував цю інформацію і мав намір позиватися до суду.

Як помідомляв OBOZREVATEL, нещодавно народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що влада не повинна втручатися в питання релігії, свят і встановлення пам'ятників в Україні.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Віктор Медведчук Олександр Качура
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Что такое качур - понятно, это по-русски - селезень ( утка мужского рода), а вот , что такое качура? это по-русски как ? селезенка что-ли? В-общем, набрали в эти слуги кремля всякой швали! Не дают Украине нормально жить.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Во где гнездо сепаров - в Раде, а все кричат в ОРДЛО.
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