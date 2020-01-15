Кабміну Гончарука спрогнозували дві гучні відставки: що сталося

Скандал з підвищенням зарплат членам Кабміну Олексія Гончарука і народним депутатам України може завершитися звільненням двох міністрів.
Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він розповів, кому в Кабміні загрожує відставка.
"Безумовно, ротація (в Кабміні – ред.) буде. Про це сигнали надходять з абсолютно різних джерел, так чи інакше, близьких до партійної верхівки і до Офісу президента. За моєю інформацією, незадоволені декількома міністрами", – заявив Тизенгаузен.
За словами експерта, під ударом перебувають міністр юстиції Денис Малюська і глава Мінекономіки Тимофій Милованов, "який досить одіозно і дивно поводиться періодично".
"Міняти будуть – це абсолютно зрозуміла жертва для підтримки рейтингу. Якраз скандал з зарплатами, де повиписували під шумок собі і заступникам космічні премії, і стане каталізатором", – зазначив він.
kmu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Колишній віце-прем'єр Павло Розенко заявив, що з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату в 2-5 разів. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників "перевищать сотні тисяч гривень".
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тис. грн не відповідає дійсності. За його словами, підвищення зарплати становить близько 3 тис. грн і пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму.
Раніше міністр юстиції Денис Малюська поскаржився на маленьку зарплату і заявив, що не зможе працювати, якщо не буде заробляти як мінімум 80 тис. грн.
Глава Мінекономіки Тимофій Милованов також неодноразово говорив, що зарплати в 18 тис. грн йому "ні на що не вистачає".
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