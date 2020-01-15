Кабміну Гончарука спрогнозували дві гучні відставки: що сталося

Скандал з підвищенням зарплат членам Кабміну Олексія Гончарука і народним депутатам України може завершитися звільненням двох міністрів.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він розповів, кому в Кабміні загрожує відставка.

"Безумовно, ротація (в Кабміні – ред.) буде. Про це сигнали надходять з абсолютно різних джерел, так чи інакше, близьких до партійної верхівки і до Офісу президента. За моєю інформацією, незадоволені декількома міністрами", – заявив Тизенгаузен.

За словами експерта, під ударом перебувають міністр юстиції Денис Малюська і глава Мінекономіки Тимофій Милованов, "який досить одіозно і дивно поводиться періодично".

"Міняти будуть – це абсолютно зрозуміла жертва для підтримки рейтингу. Якраз скандал з зарплатами, де повиписували під шумок собі і заступникам космічні премії, і стане каталізатором", – зазначив він.

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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