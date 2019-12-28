Кабмін звільнив відстороненого главу АРМА Янчука: подробиці скандалу

Кабмін звільнив Антона Янчука з посади голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це сказано в розпорядженні уряду від 27 грудня. Він був звільнений відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу".

Янчук був відсторонений від посади ще 15 листопада, але 19 грудня він подав позов проти Кабміну через таке рішення.

Окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом і призначив підготовче засідання на 21 січня. Янчук наполягає, що розпорядження про відсторонення є протиправним.

Також він просить суд скасувати рішення уряду про порушення відносно нього дисциплінарного провадження.

Антон Янчук rbc.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше уряд припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків, які раніше були забраковані НБУ.

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