Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ до електронних декларацій

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
2,4 т.

  • Нацагентство щодо запобігання корупції має невідкладно відновити доступ громадянам до декларацій

  • Також необхідно забезпечити можливість проводити їхню спецперевірку

  • Розпорядження ухвалене за рішенням РНБО

Кабмін зобов'язав відновити доступ до е-декларацій

Кабінет міністрів України зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Відповідне розпорядження було ухвалене 29 жовтня, повідомив в Telegram міністр уряду Олег Немчінов.

Документ зобов'язує НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

"Щойно на позачерговому засіданні уряду, за участі президента Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки", – йдеться в повідомленні.

Telegram Олега Немчінова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українаелектронні деклараціїКабінет Міністрів УкраїниКонституційний суд України