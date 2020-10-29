Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ до електронних декларацій

Кабінет міністрів України зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру декларацій чиновників.

Відповідне розпорядження було ухвалене 29 жовтня, повідомив в Telegram міністр уряду Олег Немчінов.

Документ зобов'язує НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки.

"Щойно на позачерговому засіданні уряду, за участі президента Володимира Зеленського, на виконання рішення РНБО ухвалили розпорядження, яким зобов'язали НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників і забезпечити механізм їх спецперевірки", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Конституційний Суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.

Офіс президента опублікував заяву, в якій пообіцяв: антикорупційні інструменти в законодавстві України "буде збережено або в крайньому разі відновлено ".

Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що рішення Конституційного Суду загрожує національній безпеці країни.

Рішення КСУ заблокувало доступ НАЗК до державних реєстрів, який потрібний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади в органи влади. Без неї неможливе призначення переможців місцевих виборів.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський заявив, що система електронних декларацій працюватиме – днями потрібні законопроєкти розроблять і внесуть до парламенту.