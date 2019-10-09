Кабмін затвердив трьох голів ОДА: хто вони

Кабінет міністрів України схвалив проєкти указів президента про призначення голів Одеської, Тернопільської та Харківської обласних державних адміністрацій.

Про це повідомила пресслужба уряду за підсумками засідання, проведеного в середу, 9 жовтня.

Серед них, зокрема, пропозиції про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА — Ігоря Сопеля, голови Харківської ОДА — Олексія Кучера.

Вони почнуть виконувати свої посадові обов'язки тільки після підписання відповідних указів президентом.

Максим Куций — кінцевий бенефіціар київських фірм "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

Максим Куций 24 канал

Ігор Сопель є керівником Хоростківського регіонального структурного підрозділу "Агробізнесу", яке займається виробництвом хлібобулочної продукції. У 2010-2015 роках був депутатом міськради Хоросткова. З 2017 року — голова місцевої федерації футболу.

Ігор Сопель sluganarodu.ua

Олексій Кучер обраний до Верховної Ради у 179-му окрузі Харківської області від партії "Слуга народу". У парламенті очолює підкомітет із питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги Комітету ВР із питань правової політики.

Олексій Кучер Подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій.

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