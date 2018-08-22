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Кабмін затвердив стратегію управління держборгом

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Український уряд має намір поступово скоротити державний борг до 49 відсотків ВВП країни до 2020 року.Кабінет Міністрів України затвердив стратегію управління державним боргом і встановив жорсткіші цілі щодо його скорочення. Відповідне рішення затверджено під час засідання уряду в середу, 22 серпня, передає інформагенція "Українські новини". Стратегія передбачає поступове зниження державного боргу до 49 відсотків від внутрішнього валового продукту. "Наша стратегія та цілі дуже амбітні: до кінця цього року досягти 60 відсотків, наступного року - 52 відсотків і до кінця 2020 року - мати борг не більше ніж 49 відсотків ВВП", - заявила виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова, представляючи оновлену програму, цитує "Інтерфакс-Україна".

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що обслуговування державного боргу коштує Україні 130 мільярдів гривень щорічно. "У нас є непогана динаміка, щоб у середньостроковій і довгостроковій перспективі цей борг мінімізувати", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, попередня програма уряду передбачала скорочення прямого держборгу до 62 відсотків ВВП до кінця 2018 року і до 58 відсотків ВВП - до кінця 2019.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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