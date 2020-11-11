Кабмін затвердив призначення трьох голів ОДА

Кабінет міністрів заслухав на засіданні 11 листопада трьох кандидатів на посади голів Миколаївської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій та затвердив їх призначення.

Про це стало відомо під час засідання уряду, яке транслювалося на YouTube. Кандидати виступили перед Кабміном, представивши свою стратегію діяльності після призначення.

Уряд затвердив всі три розглянуті кандидатури:

Кіма Віталія Олександровича на посаду голови Миколаївської ОДА;

Гриневецького Сергія Рафаїловича на посаду голови Одеської ОДА;

Хоми Василя Васильовича на посаду голови Сумської ОДА.

Кім пообіцяв провести повну інвентаризацію податкових надходжень до обласного бюджету.

Гриневецький повідомив, що займеться "санітарно-епідеміологічною дисципліною", розгорне додаткові ліжка для хворих на COVID-19 і подбає про збереження здоров'я медиків.

Хома заявив про необхідність формування бюджету області. Також він пообіцяв створити "дієву команду для впровадження рішень Кабінету міністрів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив виконувачів обов'язків голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської областей.