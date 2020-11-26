Кабмін запропонував дозволити Раді звільняти директора НАБУ

Кабінет міністрів запропонував наділити Верховну Раду повноваженнями звільняти директора Національного антикорупційного бюро України.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 26 листопада, трансляція якого велася на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця). Відповідний законопроєкт буде поданий до парламенту.

Водночас нинішній директор НАБУ Артем Ситник продовжить очолювати бюро до призначення нового керівника.

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ передбачає, що Верховна Рада зможе ухвалювати рішення про звільнення директора НАБУ за наявності повноважень, чітко прописаних в законі.

"Збереження незалежності НАБУ – ключова позиція уряду. Як і приведення всіх положень закону про його діяльності у відповідність до норм Конституції. Уряд подасть до Верховної Ради зміни, які вирішать ці два питання", – зазначив глава Кабміну.

Зі свого боку міністр юстиції Денис Малюська додав, що цейзаконопроєкт є перехідним.

"Його мета – забезпечити гарантії нормальної роботи відомства після набрання чинності рішення Конституційного суду про неконституційність окремих положень закону про НАБУ. Ми нічого радикально не змінюємо, але забезпечуємо збереження статусу-кво до введення нового порядку призначення директора НАБУ. Це перехідний законопроєкт, який спрямований на забезпечення стабільної роботи бюро", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський гарантував послам країн G7 збереження за Артемом Ситником посади директора Національного антикорупційного бюро, після того, як Консітуціонний суд визнав неконституційними деякі положення закону про НАБУ.