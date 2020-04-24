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24 квітня • оновлено в 21:38
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Кабмін вперше за 4 роки подасть в Раду проект закону про амністію – нардеп

1.4т
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Кабінет міністрів вперше з 2016 року подасть до Верховної Ради законопроект про амністію.

Про це в Telergam повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Кабмін вперше за 4 роки подасть в Раду проект закону про амністію – нардеп

"Вперше з 2016 року Кабмін подає до Верховної Ради проект Закону про амністію", – написав він.

Гончаренко уточнив, що документ передбачає дострокове звільнення 1 960 з 32 942 ув'язнених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов виступив за амністію ув'язнених, які відбувають покарання за незначні злочини. Він зазначив, що Міністерство юстиції має розглянути це питання в зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Закон про амністію
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
правильно,пущай туеркулез распространяют.а если бы не отказались от Великой Побеы над фашизмом можно было приурочить к 75 летию.
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