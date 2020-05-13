Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху: що дозволили таксистам

Марина Ліснічук Політика 16:40, 13.05.2020 Оновлено: 18:05, 13.05.2020

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху й дозволив водіям таксі рухатися виділеними смугами громадського транспорту.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 13 травня. Копію документа опублікував у Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Згідно зі змінами відтепер українським таксистам дозволили їздити смугою громадського транспорту та здійснювати посадку й висадку пасажирів у межах смуги для маршрутних транспортних засобів.

Зауважимо, що раніше цього пункту не було в ПДР, натомість тепер водій таксі зможе рухатися виділеною смугою, де встановлені знаки 5.8 або 5.11.

Також у межах дії смуги громадського транспорту таксист може здійснювати посадку та висадку пасажирів. Тоді як іншим учасникам руху зупинка чи стоянка на цій смузі заборонена.

У Кабміні посилаються на досвід ЄС і вважають, що ці зміни до ПДР створять сприятливі умови для водіїв внутрішніх перевезень.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві деякі служби таксі з 12 травня, першого етапу послаблення карантину, підвищили ціни на послуги перевезення щонайменше удвічі.

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