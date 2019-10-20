Кабмін вибрав 5 глав ОДА: хто ці люди. Біографія та фото

Кабінет міністрів України погодив призначення кандидатур на посади керівників та їх заступників в обласні державні адміністрації.

Як повідомляється на сайті уряду, на засіданні 20 жовтня, на нові посади призначені:

- Олексій Чернишов – на посаду голови Київської ОДА;

- Андрій Балонь – на посаду голови Кіровоградської ОДА;

- Сергій Гайдай – на посаду голови Луганської ОДА;

- Олексій Кучер – на посаду голови Харківської ОДА;

- Андрій Прокопенко – на посаду голови Чернігівської ОДА.

Олексій Чернишов

Олексій Чернишов "Лига.net"

Народився 4 вересня 1977 року в Харкові. Має дві вищі освіти з економіки та юриспруденції.

Ще під час навчання працював в ІТ-компанії, яка займалася розробкою системних програмних продуктів для телекомунікаційного бізнесу.

На початку 2000-х років Олексій Чернишов почав співпрацювати з концерном АВЕК, засновником якого є дуже впливовий бізнесмен і політик з Харкова Олександр Фельдман. Через кілька років став президентом концерну, а з 2008 по 2013 роки Чернишов був головою наглядової ради концерну АВЕК.

У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners. Офіси компанії працюють в Києві та Відні. У 2017 році VI2 Partners придбала частку акцій мережі супермаркетів Фуршет у Auchan Group. У 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation для підтримки культурних проектів.

Згідно з декларацією, є власником квартири в столиці площею понад 200 квадратних метрів, яку придбав в 2013 році за більш ніж п'ять мільйонів гривень.

Крім цього, Чернишов має земельну ділянку площею понад 1400 квадратних метрів в селі Романків Обухівського району Київської області, якупридбав в 2016 році за 450 тисяч гривень. Тут же у нього є величезний будинок площею 330 квадратних метрів, який в 2016 році Чернишов придбав майже за мільйон гривень. На дружину нового губернатора Київщини записана квартира площею 45 "квадратів" в Нікополі Дніпропетровської області.

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На чиновника також записані автомобілі Range Rover Autobiography 2018 року і Mercedes-Benz S500 2010 року. А на дружину – Skoda Octavia A5 2010 року і Range Rover 2010 року.

Андрій Балонь

Андрій Балонь

Народився 6 листопада 1982 року в місті Стебник, Львівської області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю правознавство та здобув кваліфікацію юриста.

З того ж року почала працювати в правоохоронних органах Львівської, Житомирської та Полтавської областей. З червня 2014 року по серпень 2015 року Андрій Богданович був першим заступником начальника Управління МВС України в Полтавській області – начальник слідчого управління.

В травнем 2017 року Андрій Балонь став заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації Гордєєва Андрія, покинув свій пост в квітні 2019 року.

У декларації нинішній глава Кіровоградської ОДА вказав, що його дружина володіє двома квартирами: одна площею 83,6 квадратних метра – в Дрогобичі на Львівщині, а друга площею 96,3 квадратних метра – в Києві. Також сім'я Балонь орендує квартиру площею в 130 квадратних метрів в Херсоні. Щодо машини, то його дружина орендує Jaguar XF 2015 року випуску вартістю в майже 770 тисяч гривень.

У сімейства Балонь відкрито багато рахунків в банках на десятки і сотні тисяч, як в національній валюті, так і в євро і доларах. Крім того, дружина Балоня задекларувала 33% корпоративних прав на компанію "Медіаюг" – їх вартість становить 3 мільйони гривень.

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай "Лига.net"

Народився 22 вересня 1965 року в Сєверодонецьку Луганської області. Має економічну та управлінську освіту.

На початку 2000-х Гайдай займався організацією штабу "Нашої України", а на виборах президента в 2004-му і 2010-му роках працював в команді Віктора Ющенка.

У 2008 році був в команді Миколи Катеринчука, який на той момент балотувався в мери Києва.

У 2014 входив в стратегічну групу виборчого штабу партії "Народний фронт" на виборах до Верховної Ради, а пізніше консультував Михайла Саакашвілі і його політсилу "Рух нових сил".

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Крім того, Гайдай був помічником депутата Київради і радником голови Обухівської райдержадміністрації Київської області. Крім того, з 2015 року є депутатом в Мукачівській районній раді VII скликання, а з вересня 2015 року до листопада 2018 року – головою Мукачівської районної державної адміністрації.

У своїй декларації Сергій Гайдай зазначив, що до 2018 року заробив майже 176 тисяч гривень. Крім того, готівкою він тримає 40 тисяч євро.

Олексій Кучер

Олексій Кучер "Главное"

Народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області. Має дві вищі освіти за фахом "Фізичне виховання" та "Правознавство".

До 2019 року працював адвокатом, зокрема захищав Володимира Литвина у "справі рюкзаків сина Авакова" і скандального харківського суддю Сергія Лазюка, який погорів на хабарі.

У липні 2019 року був обраний депутатом Верховної Ради, пройшовши мажоритарником від округу № 179 на Харківщині від партії "Слуга народу".

Спільно з дружиною Вікторією Кучер володіє квартирою в Харкові площею 62,9 квадратних метра. Також Вікторія Кучер володіє двома земельними ділянками в Люботині на Харківщині на 130 і тисячу квадратних метрів. Ще у власності дружини Кучера квартира в Харкові площею 68,6 квадратних метра і недобудований будинок в тому ж Люботині.

Кучера ж володіє квартирою в Харкові площею 61,9 квадратних метра і земельною ділянкою в Новорайське на Херсонщині площею – 62,5 тисячі квадратних метра.

З майна Олексій Кучер задекларував два годинники марки Rolex і п'ять автомобілів.

Андрій Прокопенко

Андрій Прокопенко "Думская"

Народився 10 січня 1982 року. Після закінчення середньої школи вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Викладач філософських дисциплін".

У 2005 році він був менеджером проектів на виборах до Московської міської думи. У період з 2009 по 2010 рік Прокопенко був керівником політтехнологічної групи кандидата в президенти України Юлії Тимошенко. А в 2010 році був керівником виборчого штабу, на виборах мера Алушти і депутатів Верховної Ради АР Крим.

У період з 2012 до 2013 року Андрій Леонідович був директором департаменту комунікацій і корпоративних ЗМІ в російській нафтовій компанії "ТНК-ВР Менеджмент".

У 2013 році був головою виборчого штабу на виборах мера міста Воронеж, а також на виборах місцевих депутатів. У 2014 році був керівником штабу на виборах до Верховної Ради України по одномандатному округу в Чернігові. Його кандидат здобув перемогу на виборах. В цьому ж році Андрій Прокопенко став депутатом обласної ради Чернігова.

На нинішніх парламентських виборах Прокопенко очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на засіданні 20 жовтня погодив звільнення Михайла бно-Айріяна з посади голови Київської ОДА, а також Віталія Комарницького з посади голови Луганської ОДА.

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