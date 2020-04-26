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26 квітня • оновлено в 11:47
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Кабмін таємно і похапцем оголосив конкурс на голову податкової: час подачі документів закінчується

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Кабінет міністрів України оголосив конкурс на вакансії глави Державної податкової служби та його заступника, який закінчується вже в понеділок, 27 квітня.

На це звернув увагу в Facebook адвокат Ярослав Романчук.

"Конкурс на головного податківця! Уряд "втіхаря" оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови та заступника ДПС України, термін подачі документів закінчується завтра", – написав він.

Конкурс на нового главу податкової добігає кінця

Конкурс на нового главу податкової добігає кінця

В опублікованій вакансії голови податкової служби зазначений рівень заробітної плати 29 400 грн, у заступника голови – 26 500 грн.

Проведення відбору кандидатів відбудеться 28 квітня о 10:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабміну були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова ДПС Сергій Верланов.

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що звільнення Нефьодова і Верланова – це продовження політики витіснення з уряду антикорупціонерів.

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Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) Кабінет Міністрів України
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
огласил -у обоза бенефис,есть такое русское слово объявил.
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