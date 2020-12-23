Кабінет міністрів України спростив порядок оформлення посвідки на проживання в країні громадянам Білорусі.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. Він прикріпив документ, в якому викладено спрощений порядок надання дозволу на проживання білорусам (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Кабмін спростив порядок оформлення посвідки на проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими фахівцями, зокрема фахівцями у галузі інформаційних технологій та інновацій", – уточнив Гончаренко.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у себе в Telegram додав, що процедура розгляду та отримання документа буде здійснюватися в скорочений термін, а саме за три робочих дні.

"Підтримали рішення, яке дозволяє білоруським підприємцям, фахівцям в галузі ІТ та інновацій і членам їхніх сімей одночасно з дозволом на імміграцію подавати звернення стосовно дозволу на проживання", – написав Шмигаль.

Кабмін спростив проживання білорусам в Україні. Олексій Гончаренко в Telegram

Нардеп опублікував документ. Олексій Гончаренко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, громадяни Білорусі, які хочуть отримати статус біженця або статус особи, яка потребує додаткового захисту, можуть звертатися до Державної міграційної служби України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.