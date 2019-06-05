Кабмін схвалив звільнення глав 13 ОДА: повний список

Кабмін схвалив звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій, зокрема і Геннадія Москаля.
Проекти розпоряджень про звільнення були подані президентом України Володимиром Зеленським. Уряд розглядав їх 5 червня, пише "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією агентства, Кабмін не заперечує проти звільнення голови ОДА Волині Олександра Савченка, Донецької ОДА Олександра Куця, Закарпатської – Геннадія Москаля, Запорізької – Костянтина Бриля, Івано-Франківської – Олега Гончарука, Київської – Олександра Терещука, Кіровоградської – Сергія Кузьменка, Львівської – Олега Синютки, Миколаївської – Олексія Савченка, Сумської – Миколи Клочка, Тернопільської – Степана Барни, Вадима Лозового з Хмельницької адміністрації та Олександра Мисника з Чернігівської ОДА.
Олександр Куць
Вчасно
Геннадій Москаль
Офіційний сайт Москаля
Костянтин Бриль
Генплан
Як писав OBOZREVATEL, після перемоги Зеленського на виборах низка глав обласних адміністрацій подала у відставку. Серед них голови Чернігівської, Львівської та Закарпатської областей.
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