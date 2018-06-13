Кабмін схвалив відставку Жебрівського

Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського за власним бажанням.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 13 червня, сказав в коментарі "Інтерфакс-Україна" після засідання в середу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко

"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про можливого наступника Жебрівського на посаді глави Донецької області .