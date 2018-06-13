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Кабмін схвалив відставку Жебрівського

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Кабінет міністрів України схвалив проект указу президента про звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського за власним бажанням.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 13 червня, сказав в коментарі "Інтерфакс-Україна" після засідання в середу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко

"Погодили акт президента про звільнення Жебрівського за власним бажанням", - підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про можливого наступника Жебрівського на посаді глави Донецької області .

Особи
Павло РозенкоПавло Жебрівський
Місце
Україна
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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