Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Кабмін схвалив трьох нових голів ОДА від Зеленського: хто ці люди

728 Читати матеріал російською

У вівторок, 19 серпня, Кабінет міністрів призначив нових голів Вінницької, Запорізької та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Всі кандидатури були внесені президентом України Володимиром Зеленським, передає LIGA.net. Всі призначення підтвердив представник глави держави в уряді Андрій Герус.

Відзначимо, що раніше віце-прем'єр Павло Розенко виклав в Facebook фотографію зі списком запропонованих кандидатів. На знімку вказано, що посаду керівника Вінницької ОДА був запропонований Владислав Скальський, Запорізької – Віталій Турінок, Рівненської – Віталій Коваль.

Кабмін схвалив трьох нових голів ОДА від Зеленського: хто ці люди

Скріншот

Новини
На місце голови Одеської ОДА з'явився новий претендент: що про нього відомо

Владислав Скальський з червня 2016 року працює заступником Вінницького міського голови.

Владислав Скальський

Владислав Скальський

Віталій Турінок є власником найбільшої частки в Рівненському домобудівельному комбінаті, який виробляє бетон та залізобетон.

Віталій Турінок

Віталій Турінок

Віталій Коваль керує двома київськими фірмами – "ВВВ Монтаж" (будівництво доріг і автострад) і "Санакая" (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин). Також Коваль є першим віце-президентом Федерації греко-римської боротьби.

"ВВВ Монтаж" зареєстрований в Києві, проте держзамовлення на отримує тільки на Рівненщині.

Віталій Коваль

Віталій Коваль

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив т.в.о. голови Миколаївської обласної держадміністрації В'ячеслава Боня і керівника Управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...