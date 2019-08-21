Кабмін схвалив трьох нових голів ОДА від Зеленського: хто ці люди

У вівторок, 19 серпня, Кабінет міністрів призначив нових голів Вінницької, Запорізької та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Всі кандидатури були внесені президентом України Володимиром Зеленським, передає LIGA.net. Всі призначення підтвердив представник глави держави в уряді Андрій Герус.

Відзначимо, що раніше віце-прем'єр Павло Розенко виклав в Facebook фотографію зі списком запропонованих кандидатів. На знімку вказано, що посаду керівника Вінницької ОДА був запропонований Владислав Скальський, Запорізької – Віталій Турінок, Рівненської – Віталій Коваль.

Скріншот

Владислав Скальський з червня 2016 року працює заступником Вінницького міського голови.

Владислав Скальський

Віталій Турінок є власником найбільшої частки в Рівненському домобудівельному комбінаті, який виробляє бетон та залізобетон.

Віталій Турінок

Віталій Коваль керує двома київськими фірмами – "ВВВ Монтаж" (будівництво доріг і автострад) і "Санакая" (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин). Також Коваль є першим віце-президентом Федерації греко-римської боротьби.

"ВВВ Монтаж" зареєстрований в Києві, проте держзамовлення на отримує тільки на Рівненщині.

Віталій Коваль

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив т.в.о. голови Миколаївської обласної держадміністрації В'ячеслава Боня і керівника Управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка.

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