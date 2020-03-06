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7 березня • оновлено в 00:23
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Кабмін шукає інвесторів для приватизації "Центренерго"

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Кабінет міністрів України буде шукати інвесторів для того, щоб приватизувати ПАТ "Центренерго" разом з державними шахтами.

Про це в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, має сенс тільки комплексна приватизація, як раніше пропонував і Володимир Зеленський.

"Якщо ми говоримо про можливу приватизацію" Центренерго ", то ми говоримо про комплексну приватизації шахт і" Центренерго ". Це вертикальна інтеграція, це взаємозалежні підприємства, їх треба розглядати разом", - заявив він.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Скріншот з відео

Крім того, Шмигаль підтвердив зміну глави "Центренерго". Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян передбачає, що відставка Олексія Гончарука може бути пов'язана саме з цим фактом.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Денис Шмигаль Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
шахти
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