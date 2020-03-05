Кабмін Шмигаля провів перше засідання: що сказав новий прем'єр

У четвер, 5 березня, відбулося перше засідання оновленого Кабміну з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомила пресслужба уряду, засідання було присвячено підготовчим і технічним кадровим питанням.

"На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти у темп. Хочу зазначити, що Уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, в першу чергу, за необхідні для запуску нового Уряду кадрові рішення.

Перед нами серйозні виклики – економічні, соціальні, політичні. Ми свідомі, що вирішення задач буде нелегким. Тому на наступне, чергове засідання Кабміну, ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези - від впровадження реформ до готовності країни можливого спалаху коронавірусу", – заявив Шмигаль.

Також на першому засіданні було прийнято рішення про посилення оперативного штабу з попередження заносу і поширення на території України коронавірусу.

Денис Шмигаль скріншот

Читайте на OBOZREVATEL повне досьє на міністрів нового уряду, яких підтримала Верховна Рада 4 березня 277 голосами "за". Відзначимо, зберегти свої крісла вдалося лише деяким міністрам Кабміну Гончарука.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!