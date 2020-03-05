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5 березня • оновлено в 19:23
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Кабмін Шмигаля провів перше засідання: що сказав новий прем'єр

2.4т
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У четвер, 5 березня, відбулося перше засідання оновленого Кабміну з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомила пресслужба уряду, засідання було присвячено підготовчим і технічним кадровим питанням.

"На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти у темп. Хочу зазначити, що Уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, в першу чергу, за необхідні для запуску нового Уряду кадрові рішення.

Перед нами серйозні виклики економічні, соціальні, політичні. Ми свідомі, що вирішення задач буде нелегким. Тому на наступне, чергове засідання Кабміну, ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези - від впровадження реформ до готовності країни можливого спалаху коронавірусу", – заявив Шмигаль.

Також на першому засіданні було прийнято рішення про посилення оперативного штабу з попередження заносу і поширення на території України коронавірусу.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

скріншот

Читайте на OBOZREVATEL повне досьє на міністрів нового уряду, яких підтримала Верховна Рада 4 березня 277 голосами "за". Відзначимо, зберегти свої крісла вдалося лише деяким міністрам Кабміну Гончарука.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
на вымышленную проблему короновируса можно все проблемы спихнуть. Раньше на Россию всё спихивали, всякие там вальцманы и кровавые пасторы вместе с яйценюхами, а теперь новые тренд - короновирус.
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