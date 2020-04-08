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9 квітня • оновлено в 06:33
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Кабмін розробляє план пом'якшення карантину - Шмигаль

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Кабінет міністрів розробляє план зі зняття обмежень, введених в Україні через коронавірус.

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Але це станеться точно не в квітні, повідомив у Telegram голова уряду Денис Шмигаль.

Точно не в квітні: Шмигаль заявив, що працює над планом пом'якшення карантину

"Україна обов'язково повернеться до звичного способу життя. Ми ще погуляємо парками, з'їздимо до друзів, сходимо в кафе. Однак, на жаль, це точно буде не цього квітня. Уже зараз уряд працює над відповідним планом, де буде чітко розписано, які саме обмежувальні заходи і з якої дати будуть скасовані", – зазначив прем'єр.

Він запевнив, що карантинні заходи обов'язково будуть ослаблені, але говорити про це можна буде тільки в травні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні, найімовірніше, буде продовжений після 24 квітня до початку травня.

Нагадаємо, що Кабмін 8 квітня підтримав внесення змін до постанови про запобігання поширенню коронавірусу. У країні офіційно змінено перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину, а також уточнено категорії громадян 60 років і старших, які не підлягають самоізоляції.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Не дури людям голову! Немає ніякої динаміки од слова - зовсім. Заганяють Україну в економічну прірву початка 90-х років.У Бені апетити ростуть не по дням, а по часам!
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