Кабмін раптом влаштував масштабні кадрові перестановки: список

Кабінет Міністрів України під час засідання 12 жовтня ухвалив рішення про проведення кадрових перестановок серед керівних кадрів.

Про це повідомляє "Урядовий портал". Зокрема, уряд провів серію звільнень та призначень персоналу.

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За рішенням Кабміну були призначені два заступники міністра енергетики та захисту навколишнього середовища: ними стали Абрамовський Роман Романович і Рябчин Олексій Михайлович.

Також Кабмін прийняв рішення про звільнення низки чиновників:

Янчука Артема Олександровича з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України;

Євдоченко Леоніда Олександровича з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Петрука Віталія Вікторовича з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження; тимчасове виконання його обов'язків покладено на Фещенко Володимира Петровича.

Крім того, Кабмін звільнив першого заступника голови Державної екологічної інспекції Яковлєва Ігоря Олеговича. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Канцурак Віктор Васильович.

Також був звільнений Кравченко Андрій Михайлович з посади заступника голови Державного агентства рибного господарства.

На завершення уряд оголосив конкурс на посаду глави Державної регуляторної служби. Також були внесені зміни до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Кабмін "в супертаємний орежіме" звільнив державного секретаря Міністерства охорони здоров'я.

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