Головна Новини
20 березня • оновлено в 22:57
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Кабмін провів позачергове засідання через коронавірус: що вирішили

Читати матеріал російською

Кабінет міністрів на технічному позачерговому засіданні 20 березня розглянув питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За підсумками засідання були ухвалені такі рішення:

Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Скріншот із відео

  • Звільнити від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, що необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання. Список буде оприлюднений на сайті найближчим часом.

  • До 19 квітня 2020 року спростити порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19 на території України.

Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються за спрощеною процедурою.

Як писав OBOZREVATEL, кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 20 березня досягла 29 (3 летальних).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України хвороба карантин вірус
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
4
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
.........так и шо решили....??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Порох Maks_lvov
Порох Maks_lvov
ппв
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Новини політики

Топпублікації

Топблоги