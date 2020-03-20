Кабмін провів позачергове засідання через коронавірус: що вирішили

Кабінет міністрів на технічному позачерговому засіданні 20 березня розглянув питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За підсумками засідання були ухвалені такі рішення:

Встановити режим надзвичайної ситуації в м. Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Денис Шмигаль Скріншот із відео

Звільнити від сплати ввізного мита та ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, що необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання. Список буде оприлюднений на сайті найближчим часом.

До 19 квітня 2020 року спростити порядок закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19 на території України.

Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються за спрощеною процедурою.

Як писав OBOZREVATEL, кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19 в Україні за станом на 20 березня досягла 29 (3 летальних).

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