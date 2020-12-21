Кабмін призначив Вітренка в.о. міністра енергетики

Кабінет міністрів України 21 грудня призначив Юрія Вітренка в.о. міністра енергетики.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Як написав він, рішення було прийнято на екстреному кадровому засіданні.

Нагадаємо, Вітренко мав стати віце-прем'єр-міністром і міністром енергетики, але 17 грудня Верховна Рада України провалила його призначення. До цього профільний комітет відхилив кандидатуру Вітренка.

Колишній директор із розвитку бізнесу "Нафтогаз України", за даними джерела OBOZREVATEL, раніше отримав премію в 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків), тобто близько 170 млн грн.

За словами самого Вітренка, він отримає державні облігації на 4 млн доларів для усунення конфлікту інтересів під час його призначення міністром. Таким чином, він зможе заробляти на них відсотки.

Юрій Вітренко – український економіст і фінансист, гендиректор інвестиційної компанії ЕйВайЕй кепітал (AYA Capital)

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