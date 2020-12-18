Рада призначила нову міністерку у справах ветеранів: хто така Юлія Лапутіна

Новою главою Міністерства у справах ветеранів стала друга в історії України жінка-генерал Юлія Лапутіна.

На цей пост її затвердила Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 18 грудня, яке транслювалося онлайн на YouTube. За Лапутіну проголосували 248 народних депутатів.

Раніше її кандидатуру висунули на зустрічі фракції "Слуги народу", де також пройшли співбесіди з нею та іншими кандидатами на посади різних міністрів.

53-річна Лапутіна теж ветеранка, нині працює в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Раніше вона працювала в Службі безпеки. У "Слузі народу" підкреслюють, що жінку-генерала дуже поважають у спільноті.

Юлія Лапутіна focus.ua

Що відомо про Лапутіну

Юлія Анатоліївна Лапутіна народилася в Києві в 1967 році. У неї дві вищі освіти – педагогічна та психологічна. Також жінка захистила кандидатську дисертацію з психології, а аще отримала науковий ступінь кандидатки психологічних наук.

Вона проходила професійну підготовку зі спортивної стрільби. У 1992 році Лапутіна стала на службу до лав СБУ, була оперуповноваженою підрозділу контррозвідки.

Лапутіна – українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка

У 2010-2012 роках – заступниця начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

14 квітня 2014-го в складі першої об'єднаної групи СБУ висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ "Альфа".

У вересні-грудні 2014-го – жінка-командирк оперативної групи СБУ в АТО, також виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань .

З 2014 року – заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Є членкинею Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Лапутіна – друга жінка генерал-майор в історії незалежної України

Юлія Лапутіна заміжня. Її чоловік також працює у Службі безпеки України. Разом вони виховують двох доньок.

25 березня 2020 року президент Володимир Зеленський надав Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Лапутіна також є кандидаткою психологічних наук

Додамо, що Міністерство у справах ветеранів України є центральним органом виконавчої влади, утвореним на підставі постанови Кабінету Міністрів України 28 листопада 2018 року шляхом реорганізації Державної служби України у справах ветеранів. 2 вересня 2019 року було перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з приєднанням Міністерства з питань ТОТ і ВПО. Однак 11 березня 2020-го, зі скасуванням об'єднання міністерств, відомству повернули сучасну назву. Досі його очолював Сергій Бессараб. За відставку міністра на засіданні Ради 16 грудня проголосував 251 народний депутат.

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