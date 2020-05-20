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20 травня • оновлено в 17:30
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Кабмін призначив нового голову Запорізької ОДА Боговіна: в Раду від "Слуги" він не потрапив

2.4т
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Кабінет міністрів України погодив зміну голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Це сталося під час засідання уряду в середу, 20 травня. При цьому, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що звільнення колишнього глави ОДА Віталія Туринка відбулося "за згодою сторін". А віце-прем'єр Михайло Федоров заявив, що Запорізька область знаходиться на третьому місці з кінця з точки зору ефективності голови ОДА.

Тепер на місце Туринка призначили Віталія Боговіна, який зізнався, що не має досвіду роботи на державній службі, але розбирається в бізнесі і мотивований працювати в інтересах людей.

"Є бачення деяких проектів, які я хочу з командою привести в Запорізьку область – і зробити стартап на цій області, щоб через рік-два вся Україна побачила, як можна працювати", – заявив він.

Віталій Боговін

Віталій Боговін

Відзначимо, що Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, перебував на посаді директора "Бізон-Тех 2006". У 2010 році спільно з Вадимом Ковернік створили агрохолдинг LANDFORT і в 2016 році об'єднали всі активи в BKW Group.

У 2019 Віталій Боговін балотувався до Верховної Ради від "Слуги народу", представляючи 78-й округ, але програв кандидату від партії ОТЗЖ Олександру Пономарьову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський визнав провал "Ліфта" і анонсував звільнення голів ОДА.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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