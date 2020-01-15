Кабмін призначив нових голів РДА: хто отримав посади

Кабінет міністрів призначив нових голів районних держадміністрацій в Україні.
Рішення були ухвалені на засіданні уряду в середу, 15 січня.
Так, у Волинській області головою Іваничівської РДА став Смаль Микола, а Локачинську РДА очолив Українець Михайло.
У Запорізької області керівником Веселовської РДА став Гура Віталій.
Кіровоградська область:
Бобринецька РДА – Жила Андрій
Голованівська РДА – Цобенко Руслан
Новгородківська РДА – Антоненко Олександр
Петрівська РДА – Больбот Валерій
Полтавська область:
Великобагачанська РДА – Філіп Андрій
Гребінківська РДА – Князєв Олександр
Хмельницька область:
Дунаєвецька РДА – Купчик Ярослав
Полонська РДА – Мороз Анатолій
Шепетівська РДА – Ямчук Михайло
Чернівецька область:
Вижницька РДА – Черней Михайло
Сторожинецька РДА – Балінов Дмитро
Чиновники в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні призначили нових голів районних державних адміністрацій.
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