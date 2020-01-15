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15 січня • оновлено в 15:28
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Кабмін призначив нових голів РДА: хто отримав посади

1.1т
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Кабінет міністрів призначив нових голів районних держадміністрацій в Україні.

Рішення були ухвалені на засіданні уряду в середу, 15 січня.

Так, у Волинській області головою Іваничівської РДА став Смаль Микола, а Локачинську РДА очолив Українець Михайло.

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У Запорізької області керівником Веселовської РДА став Гура Віталій.

Кіровоградська область:

  • Бобринецька РДА – Жила Андрій

  • Голованівська РДА – Цобенко Руслан

  • Новгородківська РДА – Антоненко Олександр

  • Петрівська РДА – Больбот Валерій

Полтавська область:

  • Великобагачанська РДА – Філіп Андрій

  • Гребінківська РДА – Князєв Олександр

Хмельницька область:

  • Дунаєвецька РДА – Купчик Ярослав

  • Полонська РДА – Мороз Анатолій

  • Шепетівська РДА – Ямчук Михайло

Чернівецька область:

  • Вижницька РДА – Черней Михайло

  • Сторожинецька РДА – Балінов Дмитро

Чиновники в Україні

Чиновники в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні призначили нових голів районних державних адміністрацій.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
чиновники Кабінет Міністрів України
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