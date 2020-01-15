Кабмін призначив нових голів РДА: хто отримав посади

Кабінет міністрів призначив нових голів районних держадміністрацій в Україні.

Рішення були ухвалені на засіданні уряду в середу, 15 січня.

Так, у Волинській області головою Іваничівської РДА став Смаль Микола, а Локачинську РДА очолив Українець Михайло.

У Запорізької області керівником Веселовської РДА став Гура Віталій.

Кіровоградська область:

Бобринецька РДА – Жила Андрій

Голованівська РДА – Цобенко Руслан

Новгородківська РДА – Антоненко Олександр

Петрівська РДА – Больбот Валерій

Полтавська область:

Великобагачанська РДА – Філіп Андрій

Гребінківська РДА – Князєв Олександр

Хмельницька область:

Дунаєвецька РДА – Купчик Ярослав

Полонська РДА – Мороз Анатолій

Шепетівська РДА – Ямчук Михайло

Чернівецька область:

Вижницька РДА – Черней Михайло

Сторожинецька РДА – Балінов Дмитро

Чиновники в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні призначили нових голів районних державних адміністрацій.

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