Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" головою Митної служби

Марина Ліснічук Політика 15:30, 18.11.2020 Оновлено: 15:45, 18.11.2020

Кабінет міністрів України призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 18 листопада. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні у порядку денному засідання є і призначення голови Державної митної служби – Рябікіна Павла Борисовича. Погоджена пропозиція Міністерства фінансів і пройдені всі відповідні процедури – можемо призначати", – сказав перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про Павла Рябікіна:

  • із березня 2017 року працює гендиректором аеропорту "Бориспіль";

  • тричі був нардепом (у 2000-2002 роках і в 2002-2005 рр. як безпартійний, у 2012-2014 рр. – від партій "УДАР");

  • у 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації;

  • у 2005-2006 рр. обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв'язку України;

  • у 2009-2010 роках – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Данії.

Крім цього, на місцевих виборах в Україні 2020 року Рябікін балотувався до Київради від "УДАРу".

Скришнот
Telegram-канал Олексія Гончаренка

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