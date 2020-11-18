Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" головою Митної служби
Кабінет міністрів України призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 18 листопада. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Сьогодні у порядку денному засідання є і призначення голови Державної митної служби – Рябікіна Павла Борисовича. Погоджена пропозиція Міністерства фінансів і пройдені всі відповідні процедури – можемо призначати", – сказав перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Що відомо про Павла Рябікіна:
із березня 2017 року працює гендиректором аеропорту "Бориспіль";
тричі був нардепом (у 2000-2002 роках і в 2002-2005 рр. як безпартійний, у 2012-2014 рр. – від партій "УДАР");
у 2014-2015 роках працював заступником голови Київської міської державної адміністрації;
у 2005-2006 рр. обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв'язку України;
у 2009-2010 роках – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Данії.
Крім цього, на місцевих виборах в Україні 2020 року Рябікін балотувався до Київради від "УДАРу".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні одразу після звільнення з посади т. в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Єнтіса почався масштабний переділ влади.
Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припиняти схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.
Водночас відомо, що співбесіду з кандидатами на посаду глави Митниці провів заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук. Сам конкурс оголосили 23 жовтня.