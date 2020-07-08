Кабмін призначив екснардепа з Миколаєва новим мовним омбудсменом

Кабінет Міністрів України призначив професора Миколаївського національного аграрного університету Тараса Креміня уповноваженим із захисту державної мови.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він також висловив надію, що незабаром офіс омбудсмена запрацює повною мірою, так як два тижні тому Кабмін підтримав створення секретаріату зі штатом до 50 осіб.

Відзначимо, що Тарас Кремінь був депутатом Верховної Ради 8 скликання від партії "Народний фронт", а раніше був депутатом Миколаївської облради, який і очолив у 2014 році.

Крім цього, у Креміня диплом учителя української та іноземної мови, він кандидат наук, доцент, докторант, професор в Миколаївському національному аграрному університеті та в Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Кабмін призначив Тараса Креміня мовним омбудсменом Facebook Олександра Ткаченко

Як повідомляє "УП. Життя", на новій посаді Кремінь намір створити Державну програму сприяння освоєнню державної мови, підготувати пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері мови і розглядати скарги щодо дотримання вимог законодавства про державну мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважена із захисту української мови Тетяна Монахова 24 квітня подала у відставку, пояснивши причини свого відходу з посади. За її словами, це сталося через бездіяльність Кабінету міністрів і відсутності зарплати.