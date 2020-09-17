Кабмін повинен відзвітувати щодо ситуації у сфері ЖКГ, – Кучеренко

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко поставила вимогу, аби Кабінет міністрів відзвітувався про ситуацію у сфері житлово-комунального господарства. У політсилі також запропонували власний план наведення ладу у галузі. Така заява кандидата у мери столиці від "Батьківщини", народного депутата Олексія Кучеренка, зроблена ним на брифінгу у Верховній Раді, була оприлюднена на сайті політсили.

"Потрібен звіт уряду за рік бездіяльності та повної безвідповідальності в цій сфері. Ми вимагаємо та хочемо побачити уряд у цій залі", – наголосив Кучеренко.

Політик також представив план дій "Батьківщини" у сфері ЖКГ, який складається з сімох пунктів:

Негайний звіт уряду щодо року роботи у сфері ЖКГ.

Повний публічний аудит тарифів, як на національному рівні, так і на рівні кожного міста та населеного пункту.

Негайне завершення повного обліку споживання комунальних послуг, передусім газу, тепла та інших (встановлення лічильників).

Створення прозорого, розумного і справедливого механізму реструктуризації боргів за спожиті послуги.

Негайне створення ефективної системи захисту споживачів у сфері.

Невідкладне проведення повного аудиту житлового фонду в кожному місті та в країні взагалі.

Проведення повномасштабної ефективної державної програми енергомодернізації, утеплення, ефективного використання ресурсів по кожному будинку та об’єкту комунальної інфраструктури.

"Головною метою плану "Батьківщини" є виведення галузі з глухого кута і встановлення справедливості для людей. Держава не мусить перекладати на українців свої обов’язки у сфері модернізації і енергоефективності житлових будинків", – підкреслив Кучеренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина" наполягає на тому, аби замість збільшення податкового навантаження, влада надала реальну підтримку малому бізнесу.