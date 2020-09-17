Кабмін повинен відзвітувати щодо ситуації у сфері ЖКГ, – Кучеренко

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко поставила вимогу, аби Кабінет міністрів відзвітувався про ситуацію у сфері житлово-комунального господарства. У політсилі також запропонували власний план наведення ладу у галузі. Така заява кандидата у мери столиці від "Батьківщини", народного депутата Олексія Кучеренка, зроблена ним на брифінгу у Верховній Раді, була оприлюднена на сайті політсили.
"Потрібен звіт уряду за рік бездіяльності та повної безвідповідальності в цій сфері. Ми вимагаємо та хочемо побачити уряд у цій залі", – наголосив Кучеренко.
Політик також представив план дій "Батьківщини" у сфері ЖКГ, який складається з сімох пунктів:
Негайний звіт уряду щодо року роботи у сфері ЖКГ.
Повний публічний аудит тарифів, як на національному рівні, так і на рівні кожного міста та населеного пункту.
Негайне завершення повного обліку споживання комунальних послуг, передусім газу, тепла та інших (встановлення лічильників).
Створення прозорого, розумного і справедливого механізму реструктуризації боргів за спожиті послуги.
Негайне створення ефективної системи захисту споживачів у сфері.
Невідкладне проведення повного аудиту житлового фонду в кожному місті та в країні взагалі.
Проведення повномасштабної ефективної державної програми енергомодернізації, утеплення, ефективного використання ресурсів по кожному будинку та об’єкту комунальної інфраструктури.
"Головною метою плану "Батьківщини" є виведення галузі з глухого кута і встановлення справедливості для людей. Держава не мусить перекладати на українців свої обов’язки у сфері модернізації і енергоефективності житлових будинків", – підкреслив Кучеренко.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Батьківщина" наполягає на тому, аби замість збільшення податкового навантаження, влада надала реальну підтримку малому бізнесу.