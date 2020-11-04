Кабмін погодив звільнення трьох голів ОДА

Вікторія Довгань Політика 14:47, 4.11.2020 Оновлено: 15:43, 4.11.2020

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 4 листопада. Список кадрових змін озвучив міністр Кабінету мінстрів Олег Немчінов. Його підтримали всі присутні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що Одеську ОДА очолював Максим Куций, Івано-Франківську – Віталій Федорів, а Сумську – Роман Грищенко.

Голова Сумської ОДА Роман Грищенко.
"Данкор онлайн"
Глава Одеської ОДА Максим Куций.
"112 Україна"
Голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів.
pravda.if.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада Сергій Трофімов був звільнений із посади першого заступника керівника Офісу президента України указом глави держави. Іншим указом його призначено позаштатним радником Володимира Зеленського.

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