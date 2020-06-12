Кабмін погодив зміну голови Вінницької ОДА: що відомо про нового очільника

Кабінет міністрів України погодив зміну очільника Вінницької обласної державної адміністрації.

Ним стане глава Державного управління справами Сергій Борзов. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 12 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з відповідної посади Владислава Скальського і призначення замість нього Борзова.

Сергій Борзов очолить Вінниччину

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував попередньому очільнику Вінницької ОДА, який теж був присутній на засіданні. Водночас підкреслив, що чинний керівник ДУСі Сергій Борзов нині перебуває за межами Києва, тому не зміг бути на засіданні.

"Формальну співбесіду можна не проводити, бо це підготовлений державний службовець із 22 роками досвіду", – додав прем’єр.

Як відомо, у ДУС Борзов працював ще із 2014 року. У 2015-му він протягом року був виконувачем обов'язків глави відомства, потім знову отримав цю посаду за шостого президента України Володимира Зеленського.

Сергій Борзов westnews.com.ua

Він здобував освіту на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. Коцюбинського, з 2006-го по 2011 рік був директором команди КВН "Вінницькі перці". А з 2011-го упродовж року – директором команди КВН "Збірна України", працював у ТОВ "Телевізійне творче об'єднання Олександр Масляков і Компанія".

Варто зауважити, що до КВН причетний і його тесть, Наум Баруля, який 10 років очолював компанію Маслякова. Після початку війни на Донбасі він залишив свій пост і створив в Україні "Лігу сміху", – програму, де Володимир Зеленський тривалий час був ведучим.

Дружина ж Борзова, Ірина, на дострокових парламентських виборах пройшла до парламенту від партії "Слуга народу" по 14-му округу у Вінницькій області.

Зауважимо, що 1 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Борзова главою Державного управління справами (ДУС). Тоді як Владислава Скальського головою Вінницької обласної державної адміністрації президент призначив у вересні 2019-го.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Василя Володіна на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.