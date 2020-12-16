Кабмін погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської ОДА
Кабінет міністрів погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
"Кабмін погодив призначення Старуха Олександра Васильовича на посаду голови Запорізької ОДА. З посади голови Запорізької ОДА звільнили Боговіна Віталія Вікторовича", – написав він.
Нагадаємо, що Старух вже очолював Запорізьку область з 25 вересня 2008 до 18 березня 2010 року.
Також політик додав, що уряд погодив призначення Бойчука Андрія Михайловича на посаду голови Івано-Франківської ОДА.
Відомо, що Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго. З початком пандемії COVID-19 заснував Благодійний фонд "Центр волонтерських ініціатив".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України схвалив звільнення глав Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова і Харківської ОДА – Олексія Кучера.
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.
Кабмін заслухав на засіданні 11 листопада трьох кандидатів на посади голів Миколаївської, Одеської та Сумської облдержадміністрацій та затвердив їх призначення.