Кабмін погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення голів Запорізької та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Кабмін погодив призначення Старуха Олександра Васильовича на посаду голови Запорізької ОДА. З посади голови Запорізької ОДА звільнили Боговіна Віталія Вікторовича", – написав він.

Нагадаємо, що Старух вже очолював Запорізьку область з 25 вересня 2008 до 18 березня 2010 року.

Також політик додав, що уряд погодив призначення Бойчука Андрія Михайловича на посаду голови Івано-Франківської ОДА.

Відомо, що Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана. Очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго. З початком пандемії COVID-19 заснував Благодійний фонд "​Центр волонтерських ініціатив"​.

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