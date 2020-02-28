На позачерговому засіданні Верховної Ради України дійсно плануються деякі кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Про це в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є ознаки того, що наближається економічно криза. Є загроза епідемії коронавируса. Нам потрібно Кабмін перетворити в штаб. Ми хочемо посилити уряд і зробити його більш оперативним, більш досвідченим. А для цього потрібно прийняти кілька кадрових рішень (відставки і призначення)", – зазначив він.

Арахамія додав, що не може назвати прізвища людей. При цьому він зазначив, що кандидатура Сергія Тігіпка точно не розглядається.

Також голова фракції "Слуга народу" поскаржився на блокування роботи парламенту нардепами з "Опозиційної платформи – За життя". За його словами, через це неможливо розглянути поправки щодо ринку землі. Крім того, заблокована можливість розглянути законопроекти щодо оборони.

У свою чергу співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко запевнив, що вони готові голосувати за відставку членів уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський терміново скликав позачергове засідання парламенту, яке відбудеться 4 березня. На ньому планується розглянути кілька законопроектів, вирішити питання з приводу Кабінету міністрів і заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

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