Кабмін оприлюднив оцінки роботи держслужбовців "категорії А". Документ

Кабінет міністрів України 14 грудня затвердив висновки про результати оцінювання службової діяльності 2020 року більш ніж 80 держслужбовців "категорії А".

Як йдеться в документі, опублікованому на сайті Кабміну, усі чиновники отримали або "відмінно", або "позитивно" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Під оцінювання потрапили державний секретар уряду та його заступники, державні секретарі міністерств, керівники ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади) та їхні заступники.

Зокрема, голова Держгеонадр Роман Опімах, голова Держекспортконтролю Олександр Павліченко, голова Укрінфрапроєкту Кирило Хом'яков та голова Держводагентства Валентин Шліхта отримали "позитивну" оцінку, а голова Держатомрегулювання Григорій Плачков, голова Казначейства Тетяна Слюз, голова ДМС Максим Соколюк, голова Укрдержархіву Анатолій Хромов та голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський – "відмінну".

Негативна оцінка за підсумками оцінювання могла стати підставою для звільнення чиновника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів у бюджеті України на 2021-й не виділив грошей ні на значне підвищення зарплат медикам, ні на потрібну кількість вакцин, ні навіть на осучаснення пенсій. Замість цього уряд підвищив витрати на Раду, свій власний Секретаріат й Офіс президента.