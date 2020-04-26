Кабмін обійшов конкурс: з'явилося скандальне рішення щодо глави податкової служби

Нового голову Державної податкової служби та його заступника призначать без конкурсу.

Про це повідомляється у розпорядженні Кабміну. Таким чином очільника ДПС та його зама призначать за результатами співбесіди, а конкурс на посаду відбудеться після карантину

"Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду Голови Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби", – йдеться у документі.

У розпорядженні визначено першого заступника міністра фінансів Улютіна, як уповноваженого для проведення співбесіди.

Зазначимо, що народні депутати схвалили особливий режим призначення держслужбовців. Одна з особливостей полягає у тому, що, якщо обрана на конкурсі кандидатура не зайняла вакантне місце з якихось причин, то держслужбовці можуть призначатися на контрактній основі на період карантину.

За цим правилом, кандидат призначається на посаду тимчасово, на період карантину, опісля його завершення має відбутися повноцінний конкурс.

Наразі ж, згідно поданих декларацій, на посаду голови митниці претендує ексдепутат Соціалістичної партії, який займав низку високий посад у часи керівництва Віктора Януковича – Сергій Цушко, а його заступником збирається стати Олексій Любченко, який раніше вже займав дану посаду за часів Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабміну були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова ДПС Сергій Верланов.

Через день, 26 квітня, Кабінет міністрів України оголосив конкурс на вакансії глави Державної податкової служби та його заступника, який закінчується вже в понеділок, 27 квітня.

Як написав колишній перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Павло Кухта, конкурс на посаду голови Державної податкової служби, який повинен закінчитися всього через два дні після початку, порушує закон "Про державну службу".